Le chef du PPP prononce une allocution conjointe à la nation avec le Premier ministre

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre Han Duck-soo et le chef du Parti du pouvoir du peuple (PPP) Han Dong-hoon ont prononcé, ce matin, une allocution conjointe à la nation depuis le siège du parti présidentiel à Yeouido à Séoul. Leur discours s’est tenu au lendemain de l'échec du vote sur la motion de destitution du chef de l’Etat samedi soir, en raison du manque de quorum à l’Assemblée nationale.C’est le patron de la formation au pouvoir qui a d’abord pris la parole. Selon Han Dong-hoon, la majorité de la population estime que Yoon Suk Yeol n’est pas capable de diriger normalement la nation d’ici la fin de son mandat et qu’il doit se retirer. Des discussions se dérouleront donc au sein du PPP afin de trouver des solutions concrètes pour un départ « anticipé » et « ordonné ».L’ex-procureur a également ajouté qu'avant même ce départ, le président de la République ne participera pas à la gestion de l’Etat, notamment aux affaires étrangères, pour que non seulement les sud-Coréens mais aussi la communauté internationale ne soient pas inquiets. Des efforts seront aussi menés, toujours d’après Han, pour que les enquêtes sur la proclamation de la loi martiale d’urgence du 3 décembre dernier se déroulent dans la transparence.