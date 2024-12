Le Premier ministre promet de travailler pour le retour à la normale

Photo : YONHAP News

Depuis Yeouido, une allocution conjointe a été prononcée, ce matin, par le patron du PPP Han Dong-hoon et le Premier ministre Han Duck-soo.Le chef du gouvernement a tout d’abord déclaré qu’il ressentait une grave responsabilité en tant que Premier ministre face à la situation actuelle. Il a ensuite souligné qu’il allait faire tout ce qu’il pouvait pour que la sécurité de la nation ainsi que le quotidien du peuple ne soient pas ébranlés. Il a également précisé que son cabinet, avec en tête le ministre des Affaires étrangères, fera tout son possible dans le but de maintenir des relations de confiance entre Séoul et Washington mais également dans les discussions trilatérales entre la Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon ainsi qu'avec tous les pays alliés.Par ailleurs, le système de surveillance sera renforcé d’un cran pour faire face efficacement aux facteurs de risques du marché financier. Enfin, le Premier ministre a sollicité le soutien du Parlement pour le vote du projet du budget qui est indispensable pour la gestion de l’Etat.A 14h, Han Duck-soo doit présider un Conseil des ministres afin de discuter des mesures à prendre à la suite de l’avortement hier soir de la motion de destitution visant le président de la République. Les deux Han envisagent de se retrouver régulièrement, plus d’une fois par semaine, afin de chercher des solutions pour minimiser les répercussions de l’éphémère loi martiale sur la diplomatie et l’économie nationale.Le Minjoo n’a pas tardé à réagir. Pour la première formation de l’opposition de centre-gauche, l’idée d’un départ « anticipé» et « ordonné » proposé par le camp présidentiel est « anticonstitutionnel » et Yoon doit être tout de suite privé de son pouvoir.