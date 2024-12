Photo : YONHAP News

C’est le soleil qui accompagnera les sud-Coréens au travail pour débuter cette seconde semaine de décembre. Le beau temps se prolongera jusque dans l’après-midi avant l’arrivée de quelques nuages.Du côté des températures, le froid persiste ce matin avec des valeurs négatives sur la majorité du territoire. Il fait -4°C à Séoul, -6°C à Daejeon et -10°C à Paju. La côte sud du pays atteint difficilement des mesures positives avec 2°C à Busan et 1°C à Yeosu. Dans l’après-midi, le temps se réchauffera considérablement. Il fera 6°C dans la capitale, 8°C à Gwangju et Daegu et enfin 10°C à Busan.