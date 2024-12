Loi martiale : mise en examen de Yoon Suk Yeol pour « haute trahison » et interdiction de quitter le territoire

Photo : YONHAP News

Seulement deux jours après sa création, l'unité d’enquête spéciale du Parquet sur la loi martiale a mis en examen le président Yoon Suk Yeol pour trahison et abus de pouvoir.C’est ce qu’a annoncé hier Park Se-hyun, procureur général de Séoul et chef de l'unité, considérant l'instauration par le chef de l'Etat de la loi martiale d’urgence comme un abus de pouvoir perpétré par un fonctionnaire et un acte de désordre anticonstitutionnel.Selon l’équilibre des droits entre le Parquet et la Police, c'est cette dernière qui est autorisée à enquêter sur le crime de haute trahison. Mais Park Se-hyun a expliqué qu'il était possible à son équipe de l’examiner car il est étroitement lié au soupçon d'abus de pouvoir.Si le président de la République bénéficie de l'immunité judiciaire pendant son mandat, le crime de haute trahison fait exception.Park s'est dit d'ailleurs prêt à mener des enquêtes jusqu'au bout en toute transparence, peu importe l’identité des accusés. Il s'est ensuite engagé à ne pas informer le ministre de la Justice du déroulement des procédures puisque le garde des sceaux pourrait lui aussi être visé par ces investigations, ayant été présent à la réunion ministérielle qui a conduit à prendre la décision de décréter l'état de siège le 3 décembre dernier.Par ailleurs, le ministère de la Justice a annoncé cet après-midi qu'il avait interdit à Yoon de quitter le territoire. Plus tôt dans la journée, Oh Dong-woon, directeur de l'Agence d'enquête sur les crimes des hauts fonctionnaires (CIO), a déclaré, lors de la séance plénière de la commission des affaires juridiques de l'Assemblée nationale, qu'il avait ordonné à l'agence de demander une interdiction de sortie du pays pour dirigeant sud-coréen. La CIO a confirmé avoir soumis cette demande au ministère de la Justice à 15 heures cet après-midi qui l'a validée.