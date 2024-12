Choi Sang-mok sollicite le soutien du Parlement pour stabiliser la gestion de l'Etat

Photo : YONHAP News

Dans une déclaration conjointe des ministères, faite hier au complexe gouvernemental de Séoul, le ministre de l’Economie et des Finances a sollicité le soutien du Parlement pour le vote du projet de budget 2025 qui est indispensable pour la gestion de l’Etat et la stabilité de l'économie nationale.Choi Sang-mok a appelé à l'annulation immédiate du projet de loi sur l'impôt sur le revenu des investissements financiers afin de protéger les investisseurs et de réduire les incertitudes des marchés des capitaux. Il a également plaidé pour l'adoption de la loi spéciale sur les semi-conducteurs, un dispositif vital pour cette industrie.Le haut fonctionnaire a également mis en avant la coopération entre l'exécutif et les institutions concernées pour surveiller de près la situation financière et économique du pays.Par ailleurs, il a proposé d'envoyer des émissaires dans les institutions internationales et dans les principales nations pour assurer une bonne coopération économique, ainsi que d'organiser des séminaires pour les investisseurs étrangers dans le but d’expliquer en détail la situation actuelle.Choi s'est d'ailleurs engagé à tout faire pour répondre à d'éventuelles fluctuations venues de l'extérieur, provoquées notamment par la nouvelle administration Trump, et pour protéger la vie quotidienne de la population.Le vice-Premier ministre en a profité pour annoncer son intention de créer de nouvelles aides à destination des classes défavorisées et de soutenir les prêts bancaires pour les petits commerçants.