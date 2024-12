La diplomatie des sommets sud-coréenne est quasiment suspendue

Photo : KBS News

A la suite de la proclamation controversée de l'éphémère loi martiale, le président Yoon Suk Yeol n'est plus en mesure d'exercer pleinement son pouvoir présidentiel. Et ce même si le vote sur la motion de destitution contre lui a échoué samedi dernier en raison du manque de quorum.La diplomatie des sommets est donc suspendue et la rencontre avec le président élu américain Donald Trump n'est plus à l’ordre du jour. Or il est plus que crucial pour Séoul d'organiser un sommet avec Washington afin que la nouvelle administration états-unienne prenne en considération les demandes sud-coréennes.En effet, il est probable que Donald Trump renforce la préférence nationale, déjà mise en avant durant son premier mandat, et demande davantage de sacrifices à ses alliés dont le pays du Matin clair.Le candidat Trump avait déjà évoqué d'éventuelles renégociations sur l'accord de partage des frais liés au stationnement des soldats américains sur le sol sud-coréen (SMA). Si le nouveau pensionnaire de la Maison Blanche souhaite rencontrer de nouveau le leader nord-coréen, le chef de l'Etat sud-coréen devra jouer un rôle essentiel. Mais face à la demande de quitter immédiatement ses fonctions, formulée par les oppositions et les citoyens, Yoon n'a aucune de marge de manœuvre politique ni diplomatique.De plus, Donald Trump devrait rester prudent avant de s'entretenir avec Yoon, au regard de la situation de ce dernier et de l'opinion négative dans la société américaine sur la loi martiale récemment proclamée et levée dans la foulée. Néanmoins, il faut rappeler que chaque nouvelle administration américaine participait à un sommet avec un président sud-coréen seulement deux ou trois mois après le début de ses fonctions.Dans le contexte dans lequel elle se trouve, la Corée du Sud n'a pas d'autre choix que de maintenir le statu quo, surtout avec le Japon et la Chine alors que l'an prochain marque le 60e anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques entre Séoul et Tokyo et que les liens avec Pékin ont commencé à se réchauffer.Par ailleurs, la situation politique du pays du Matin clair risque d'affecter les événements multilatéraux tels que le sommet du Forum de la coopération économique d'Asie-pacifique (Apec), prévu en novembre 2025 à Gyeongju, située dans le sud de la péninsule.