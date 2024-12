Loi martiale : le Minjoo accentue la pression sur Yoon Suk Yeol, le PPP se réunit

Photo : YONHAP News

L’Assemblée nationale poursuit son travail sans relâche, enchaînant les sessions.Le Minjoo continue, de son côté, à avancer sur une nouvelle motion de destitution contre le président Yoon Suk Yeol. Il la présentera lors d’une séance plénière de l’Assemblée nationale, prévue ce jeudi. Le vote devrait avoir lieu deux jours plus tard.Rappelons également que la première formation de l’opposition avait déposé un projet de loi pour une enquête spéciale sur les accusations d’insurrection du chef de l’Etat. L'enquête est en cours au sein d’une unité spéciale du Parquet. Cependant, le parti de Lee Jae-myung affirme que cette équipe pourrait dissimuler des preuves en raison des liens étroits entre les procureurs et le président.Par ailleurs, le parti de centre-gauche a soumis à nouveau un projet de loi pour une enquête spéciale sur les allégations impliquant Kim Keon-hee, l’épouse de Yoon. Le texte sera aussi examiné lors de la session plénière, ce jeudi. En parallèle, le parti exerce des pressions sur le Parti du pouvoir du peuple (PPP), en déclarant qu’aucune négociation sur le budget n’aura lieu tant qu’il n’y aura pas de destitution du président.Le parti au pouvoir va organiser plusieurs réunions internes pour stabiliser la situation politique. Son chef, Han Dong-hoon, a tenu ce matin une réunion du comité suprême pour la première fois depuis la déclaration de la loi martiale. Il prévoit de poursuivre les discussions lors d’une réunion d’urgence avec les députés. Il présidera, à 14h, une réunion privée avec des députés ayant au moins trois mandats pour recueillir leurs avis sur la stabilisation des affaires de l’Etat.De plus, les parlementaires expérimentés du PPP, ayant été élus au moins quatre fois, se sont réunis en urgence ce matin. Ils doivent transmettre leur feuille de route pour une démission anticipée du président à Han.