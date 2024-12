La motion de destitution échoue samedi faute de quorum nécessaire

Photo : YONHAP News

Le vote sur la motion de destitution ciblant le président Yoon Suk Yeol a échoué samedi dernier en raison du boycott des députés du parti au pouvoir.La motion déposée par l’opposition n’a pas atteint le quorum requis, avec seulement 195 députés ayant participé au scrutin sur les 300 élus que compte le Parlement. Seuls 192 députés de l'opposition, dont le Minjoo, ainsi que trois élus du Parti du pouvoir du peuple (PPP), Ahn Cheol-soo, Kim Sang-wook et Kim Ye-ji, ont déposé leur bulletin dans l’urne. En conséquence, le vote n'a pas pu être validé et le dépouillement n'a pas eu lieu. Pour démettre le président Yoon, il fallait l’approbation des deux tiers des membres en fonction, soit 200 voix.Avant la session plénière, le parti au pouvoir avait annoncé sa volonté de faire échouer le scrutin ainsi que la loi spéciale visant à enquêter sur la Première dame. Les députés du PPP avaient quitté la salle après avoir participé au vote pour faire rejeter la loi visant Kim keon-hee, et n’avait donc pas pris part à celui sur la motion de destitution.C’est la troisième fois qu'une telle mesure contre un président en fonction est soumise au vote de l'Assemblée nationale. Les deux précédentes, visant Roh Moo-hyun en 2004 et Park Geun-hye en 2016, avaient toutes deux été adoptées en séance plénière.