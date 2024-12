Le Parquet interroge à nouveau l’ex-ministre de la Défense pour des accusations de « haute trahison »

Photo : YONHAP News

L'unité spéciale du Parquet chargée d’enquêter sur le président Yoon Suk Yeol, a entamé aujourd'hui une troisième audition de l'ex-ministre de la Défense, Kim Yong-hyun. Ce dernier avait été arrêté hier, et les procureurs devraient demander un mandat de détention cet après-midi. En effet, cette demande doit être effectuée dans les 48h suivant l’arrestation.Lors de son interrogatoire, Kim a reconnu avoir suggéré la loi martiale au chef de l’Etat tout en affirmant qu’il n’y avait rien d'inconstitutionnel.L’ancien chef du commandement des forces spéciales, Kwak Jong-geun, qui avait déployé le 707e groupe de mission spéciale au Parlement, a également été convoqué. Par ailleurs, une interdiction de sortie du territoire a été prononcée contre l’ex-ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Lee Sang-min. Ce dernier, qui a étudié au même lycée que le président, est soupçonné d’avoir discuté du plan de loi martiale avec le président.Le Bureau d'enquête sur la corruption des hauts fonctionnaires (CIO) affirme que le Parquet et la Police doivent lui transmettre l’affaire, conformément à la loi. Son directeur adjoint, Lee Jae-seung, a déclaré ce matin que tous les membres du personnel de l’organisme étaient actuellement mobilisés pour enquêter sur la proclamation de l’état de siège.