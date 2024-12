Impact de l'état d'urgence sur le tourisme en Corée : inquiétudes et mesures prises

Photo : YONHAP News

A la suite de la récente proclamation et levée de la loi martiale, les annulations de réservations et de voyages continuent de s'accumuler bien que les professionnels du secteur s'efforcent de rassurer les voyageurs nationaux et internationaux sur la sécurité des déplacements en Corée du Sud.Le 8 décembre, les acteurs du tourisme ont signalé une augmentation des questions concernant la faisabilité des voyages. Dans un hôtel de luxe de Séoul, environ 5 % des réceptions prévues en fin d'année ont été annulées. Des groupes scolaires japonais ont décidé de renoncer à leurs voyages au pays du Matin clair, tout comme un prince saoudien et sa délégation qui avaient initialement prévu de visiter le pays par le biais d'une agence spécialisée.L'industrie touristique observe des écarts dans la perception de la crise à l'étranger. Le ministère des Affaires étrangères britannique a, par exemple, émis un avertissement concernant de potentielles manifestations autour de la zone de Gwanghwamun, du bureau présidentiel et de l'Assemblée nationale.Pour limiter l'impact de cette crise, le gouvernement a pris plusieurs mesures. Le ministère des Affaires étrangères a envoyé une note officielle aux missions diplomatiques étrangères en Corée pour souligner que la vie quotidienne se poursuivait normalement. Quant au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, il a demandé aux différents acteurs de communiquer aux partenaires internationaux que les sites touristiques fonctionnaient sans interruption.Le 6 décembre, une réunion a été organisée pour discuter des préoccupations de l'industrie du voyage. Le gouvernement, l'Office national du tourisme de Corée et des associations privées ont formé une cellule de crise pour répondre rapidement aux éventuels défis.