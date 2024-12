Loi martiale : quatre hauts officiels interdits de quitter le territoire

Photo : YONHAP News

La police a annoncé avoir mis en place une interdiction de sortie du territoire pour quatre anciens hauts fonctionnaires dans le cadre de l'enquête sur la loi martiale. Une mesure identique a été appliquée au président Yoon Suk Yeol.Lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui, un responsable de l'unité spéciale d'enquête sur la loi martiale de l'Office national des enquêtes (NOI) a indiqué que l'ex-ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Lee Sang-min, avait été placé sous interdiction de sortie du territoire hier, vers 17h20. Il a également précisé que cette même mesure avait été prise contre l'ex-ministre de la Défense, Kim Yong-hyun, l'ex-commandant du Commandement du contre-espionnage, Yeo In-hyeong, et le chef d'état-major de l'Armée de terre, Park An-soo.Concernant une éventuelle arrestation d'urgence du chef de l’Etat, similaire à celle de Kim Yong-hyun, le responsable a expliqué qu'une étude préalable de la question était nécessaire. L'unité spéciale de la police avait demandé un mandat de perquisition contre l'ex-ministre de la Défense vendredi dernier, qu'elle a obtenu le lendemain et exécuté hier.À ce jour, cinq plaintes ont été déposées auprès de la police, impliquant un total de 11 suspects.