Photo : YONHAP News

La Bourse de Séoul a très lourdement chuté en ce lundi 9 décembre et ce en raison de l’instabilité politique liée à l’éventuelle destitution du président Yoon.Le KOSPI, son indice de référence, recule de 2,78 % et pour s’établir à 2 360,58 points. C’est le chiffre le plus bas depuis le 3 novembre 2023. Le KOSDAQ, l’indice des valeurs technologiques, s’écroule de 5,19 % et affiche 627,01 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen s’affaiblit nettement face au billet vert. À la clôture des transactions, à 15h30, le dollar américain s’achète 1 437 wons (+17,80 wons). De l’avis des experts, il pourrait s’acheter jusqu’à 1 450 wons.