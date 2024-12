Photo : YONHAP News

Surprise. La saison 2 de « Squid Game » a été nommée parmi les meilleures séries télévisées aux 82e Golden Globe Awards. Le thriller de survie signé Hwang Dong-hyuk, dont la sortie est prévue pour le 26 décembre prochain sur Netflix, figure en effet sur la liste des candidats publiée hier.La série sud-coréenne devra rivaliser avec « Shogun » de FX/Hulu, « The Diplomat » de Netflix, « Slow Horses » d'Apple TV+, « Mr. & Mrs. Smith » de Prime Video et enfin avec « The Day of the Jackal » de Peacock.Notons qu’il est assez rare qu’un drama obtienne une nomination avant même sa sortie. La cérémonie de remise des prix se déroulera le 5 janvier prochain.