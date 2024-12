Prix Nobel 2024 : Han Kang va être décorée aujourd’hui à Stockholm

Photo : YONHAP News

Le grand jour est arrivé. C’est ce 10 décembre, jour anniversaire de la mort d'Alfred Nobel, que les prix qui portent son nom seront décernés aux lauréats. Comme stipulé dans son testament, ceux de physique, de chimie, de physiologie ou de médecine et de littérature le seront à Stockholm, en Suède. En revanche, le prix Nobel de la paix sera remis à Oslo, en Norvège. L’écrivaine sud-coréenne Han Kang recevra donc sa décoration au Stockholm Concert Hall.A la veille de la prestigieuse cérémonie, le Centre culturel coréen de Suède a organisé une réception à laquelle étaient présents l’ambassadeur Lee Hyung-jong, des représentants de l’Académie suédoise et des maisons d’éditions locales ainsi que des expatriés sud-coréens.Un extrait de « Celui qui revient » de Han Kang y a été lu par une actrice suédoise. Et « How can I love the heartbreak, you’re the one I love », une chanson d’Akmu qu’apprécie la romancière, a également été jouée par un pianiste. En raison de son planning chargé, Han n’a pas pu assister à cet événement.