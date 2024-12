Photo : YONHAP News

Le début de semaine se poursuit sous le soleil et dans le froid. Comme hier, la matinée sera dégagée sur l’ensemble du territoire avant de voir arriver les nuages au cours de l’après-midi.Du côté des températures, le temps se réchauffe légèrement ce matin. Il fait -1°C à Séoul, -7°C à Chuncheon et 4°C à Busan. Des valeurs similaires à la normale. Dans l’après-midi, le mercure retrouvera son niveau de la veille avec 7°C dans la capitale, 9°C à Daejeon et Cheongju et enfin 11°C à Busan.