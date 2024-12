Loi martiale : le Minjoo étudie la destitution du Premier ministre

Photo : YONHAP News

Le Minjoo a porté plainte hier contre le Premier ministre auprès du Bureau d’investigation de la Police nationale (NOI).La principale force de l’opposition a qualifié Han Duck-soo de complice de trahison, en l’accusant d’avoir été présent au conseil des ministres organisé par le chef de l’Etat peu avant que celui-ci ne proclame la loi martiale dans la nuit du 3 décembre.Selon la législation en vigueur, lorsque le ministre de la Défense propose au président de la République la déclaration de cet état d’exception, il doit en informer à l’avance le chef du gouvernement.La formation de Lee Jae-myung a également accusé Han d’un deuxième acte de trahison pour avoir tenté d’exercer les fonctions du président de la République, après en avoir suspendu celui-ci arbitrairement, et ce de connivence avec le patron du Parti du pouvoir du peuple (PPP), le mouvement présidentiel.Le parti de centre-gauche souhaite aller plus loin. Il étudie la possibilité de le destituer via une motion à l’Assemblée nationale. A la différence de celle pour la destitution du président, son adoption ne nécessite que la majorité des voix. Ce dont dispose le Minjoo.