Nucléaire nord-coréen : les représentants sud-coréen, américain et japonais se retrouvent à Tokyo

Photo : YONHAP News

En plein chaos politique en Corée du Sud, une réunion de haut niveau sur le nucléaire nord-coréen a eu lieu hier à Tokyo, avec la participation des représentants sud-coréen, américain et japonais.L’occasion pour eux de souligner que les trois pays doivent travailler en plus étroite collaboration face à la menace de Pyongyang. Ils se sont également engagés à gérer la situation en Asie de manière stable et à réagir avec fermeté à une éventuelle provocation nord-coréenne.Les émissaires en ont profité pour appeler une nouvelle fois le régime de Kim Jong-un à arrêter tout acte de confrontation et à accepter l’offre de dialogue sans condition des trois partenaires.Il a également été question de la coopération militaire Pyongyang-Moscou. A ce propos, les participants à la réunion ont indiqué qu’elle représentait une grave menace pour la paix et la stabilité non seulement en Europe, mais aussi en Asie du Nord-est, plus particulièrement dans la péninsule coréenne. De ce fait, ils se sont mis d’accord pour exhorter la communauté internationale à y donner une réponse ferme et coordonnée.Autre décision prise hier, le renforcement de la communication avec la Chine, dont le rôle est important pour dissuader le Nord de poursuivre sa bravade et pour le convaincre de revenir à la table des négociations.Enfin, les envoyés des trois nations ont aussi évoqué la possibilité que Pyongyang profite de la situation confuse au sud du 38e parallèle pour procéder à de nouvelles provocations.