Loi martiale : Séoul continue de rassurer les représentations étrangères sur la situation actuelle

Photo : YONHAP News

A la suite de la proclamation de l’éphémère loi martiale, le ministère des Affaires étrangères continue de mettre au clair la situation dans le pays auprès des missions diplomatiques étrangères. Ses hauts responsables ont contacté, à ce jour, les ambassades américaine, chinoise et japonaise.Le chef de la diplomatie, Cho Tae-yul, a reçu l’ambassadeur des Etats-Unis, Philip Goldberg, à deux reprises, jeudi et dimanche derniers.Son premier vice-ministre, a rencontré hier le représentant nippon, Koichi Mizushima. Kim Hong-kyun a alors affirmé que le gouvernement de Séoul parviendrait à surmonter les difficultés selon les procédures démocratiques et l’état de droit.De son côté, le vice-ministre adjoint, Chung Byung-won, s’est entretenu, hier également, avec le chargé d’affaires chinois, Fang Kun. A cette occasion, les deux parties ont promis de conjuguer leurs efforts pour développer, de manière durable, les liens entre leurs pays.Pour rappel, mercredi dernier, jour de la levée de la loi martiale, le ministère a envoyé, à toutes les représentations étrangères basées dans le pays, une lettre officielle pour les rassurer sur la situation actuelle.