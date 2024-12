Pentagone : les soldats nord-coréens ne sont pas encore engagés dans les combats à Koursk

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, la porte-parole adjointe du Pentagone a affirmé que les troupes nord-coréennes déployées en Russie étaient toujours stationnées dans la région de Koursk, sans être pour autant engagées dans les combats.Sabrina Singh a fait cette remarque hier, lors d’un point presse, contredisant l’affirmation de l’Ukraine. Cette dernière avait précédemment annoncé que les soldats du royaume ermite avaient déjà commencé à combatte ses forces.Interrogée sur les propos du commandant américain pour l’Indopacifique, elle s’est limitée à répondre que les USA observaient les échanges d’informations et de capacités entre Pyongyang et Moscou, y compris l’envoi d’effectifs militaires.Pour rappel, Samuel Paparo avait récemment déclaré que le pays communiste menait actuellement des négociations avec le Kremlin pour recevoir des chasseurs russes MiG-29s et Soukhoï Su-27s.L’amiral a également dit que Kim Jong-un avait proposé en premier à Vladimir Poutine de déployer ses militaires, dont le nombre s’élève à 12 000.