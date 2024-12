Loi martiale : la Police convoque 11 membres du Conseil des ministres

Photo : YONHAP News

L’équipe d’enquête spéciale du Bureau d’investigation de la Police nationale (NOI) a commencé à interroger les 11 participants au conseil des ministres, convoqué par Yoon Suk Yeol dans la nuit du 3 décembre, avant la déclaration de la loi martiale. Parmi eux, certains ministres et le patron du Service national du renseignement (NIS).Les enquêteurs ont d’ores et déjà auditionné l’un d’entre eux et sommé les autres de se présenter pour un interrogatoire.L’unité d’enquête du NOI a en même temps imposé hier une interdiction de quitter le territoire au patron de l’Agence nationale de la Police, au directeur de la Police métropolitaine de Séoul, au chef de la police chargée de la protection de l’Assemblée nationale ainsi qu’à deux hauts gradés de l’armée dont le commandant de la défense de la capitale. Ils sont tous intervenus dans le contrôle d’accès au Parlement ou dans la mobilisation d’effectifs militaires dans la nuit du 3 au 4 décembre.Les enquêteurs envisagent aussi d’entendre le chef d'état-major de l'armée de terre, Park An-su, qui avait assumé brièvement le poste de commandant de la loi martiale.