Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, le porte-parole du département d’Etat s’est exprimé sur le chaos politique en Corée du Sud.Lors d’un point presse hier, Matthew Miller a affirmé que Washington souhaitait voir son allié sud-coréen régler son différend politique de façon pacifique et conformément à l’état de droit.La voix de la diplomatie américaine a alors loué la résilience de la démocratie du pays du Matin clair, et souligné que toutes les procédures juridiques et politiques devraient être menées conformément aux règles de droit.Interrogé sur les éventuelles conséquences de la crise en Corée du Sud sur les consultations diplomatiques entre les deux pays, Miller a répondu que l’alliance Séoul-Washington restait toujours solide. Et d’ajouter que les USA continuent de faire de leur mieux pour la paix et la sécurité dans la péninsule.