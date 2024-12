Prix Nobel 2024 : Han Kang reçoit la médaille et le diplôme des mains du roi Carl XVI Gustaf

Photo : YONHAP News

Han Kang sera marquée dans l’Histoire comme la première femme asiatique à avoir obtenu le prix Nobel de littérature. Lors de la cérémonie des remises des prix tenue, mardi, au Stockholm Concert Hall en Suède, la sud-Coréenne a enfin reçu la médaille ainsi que le diplôme des mains du roi Carl XVI Gustaf.Lors de cet événement, la romancière suédoise Ellen Mattson, qui est membre permanente de l’Académie suédoise, a souligné à travers un discours que les romans de la lauréate s’inspirent d’expériences historiques, qui sont souvent symbolisées par les couleurs blanc et rouge, pour découvrir des vérités universelles. Avant d’ajouter que ses personnages, bien que fragiles, font preuve de résilience alors qu’ils avancent sous le poids de leurs souvenirs.Han, pour sa part, s’est exprimée lors du banquet qui s’est tenu après cette cérémonie. D’après elle, depuis sa tendre enfance, elle a voulu savoir pourquoi nous sommes nés ainsi que la raison pour laquelle la souffrance et l’amour existent. Ces questions sont, selon elle, posées dans la littérature depuis des milliers d’années et continuent de l’être aujourd’hui.L’autrice de 54 ans a également affirmé que dans la nuit la plus sombre, il existait un langage qui interroge sur ce dont nous sommes faits et qui nous relie aussi les un les autres. Avant d’exprimer sa gratitude, elle a conclu que le travail de lecture et d’écriture des œuvres littéraires s’opposent à tout acte qui détruit la vie.Notons qu’il s’agit du deuxième prix Nobel décerné au pays du Matin clair. Contrairement à celui de la paix, qui a été remis à l’ancien président de la République Kim Dae-jung en 2000 à Oslo, en Norvège, la reconnaissance de Han Kang s’est déroulée à Stockholm, faisant d’elle la première lauréate sud-coréenne à assister à la prestigieuse cérémonie.