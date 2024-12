Photo : YONHAP News

Han Kang, pour sa part, s’est exprimée lors du banquet qui s’est tenu après cette cérémononie. D’après elle, depuis son tendre enfance, elle a voulu connaître pourquoi nous sommes nés. Ainsi que la raison pour laquelle la souffrance et l’amour existent. Ces questions sont, selon elle, posées dans la littérature depuis des milliers d’années et continuent de l’être aujourd’hui.L’autrice de 54 ans a également affirmé que dans la nuit la plus sombre, il existait un langage qui demande de quoi nous sommes faits et qui nous relie aussi les un les autres. Avant d’exprimer sa gratitude, elle a conclu que le travail de lecture et d’écriture des oeuvres littéraires s’opposent à tout acte qui détruit la vie.