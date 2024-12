Assemblée nationale : adoption d’un projet de budget réduit pour 2025

Photo : YONHAP News

L'Assemblée nationale a adopté, lors de sa séance plénière tenue mardi en fin de journée, le projet de budget de l'Etat pour l'année prochaine, d'un montant total de 673 300 milliards de wons. Il s’agit d’une somme équivalente à 445 milliards d'euros. Parmi les 278 députés présents sur un total de 300, 183 ont voté pour, 94 contre, et un s'est abstenu.C’est un texte amendé et validé par les partis d'opposition, dont le Minjoo, lors de la réunion de la commission parlementaire budgétaire du 29 novembre, réduisant de 4 100 milliards de wons les dépenses initialement prévues par le gouvernement. C'est la première fois dans l'histoire constitutionnelle du pays qu'un projet budgétaire gouvernemental, modifié unilatéralement par l'opposition, est adopté dans l’Hémicycle.Les réductions concernent notamment les fonds de réserve du gouvernement, le remboursement des intérêts sur les obligations d'Etat, ainsi que les dépenses liées aux activités spéciales du secrétariat présidentiel, du bureau de la sécurité nationale et du ministère public.Peu avant la soumission du texte au vote, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation au pouvoir, a tenté de négocier avec l'opposition en proposant un amendement pour augmenter certains crédits, mais sans succès.Après l'adoption du projet, le président de l'Assemblée nationale a demandé à l’exécutif d’élaborer un budget supplémentaire dès le début de l'exécution du budget 2025, afin de financer les dépenses liées à la vie quotidienne des citoyens et à la reprise économique. Woo Won-shik a également qualifié de « regrettable » l'attitude peu engagée du gouvernement dans les discussions avec le Parlement lors de la préparation de son projet de budget.