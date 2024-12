Pyongyang réagit pour la première fois à la loi martiale au Sud

Photo : YONHAP News

Les médias nord-coréens ont rapporté, pour la première fois, la situation politique tumultueuse au Sud, provoquée par l'instauration éphémère de la loi martiale la semaine dernière.Ce mercredi, la KCNA a indiqué que le régime fantoche de Yoon Suk Yeol avait déclaré la loi martiale de manière brutale, dirigeant les armes de sa dictature fasciste vers le peuple, alors qu'il était confronté à une grave crise de son pouvoir et à un risque de destitution. Selon l'agence de presse officielle nord-coréenne, « cet incident choquant a semé le chaos sur tout le territoire sud-coréen ».Le média de l’Etat a détaillé l'événement en précisant : « Dans la nuit du 3 décembre, Yoon a proclamé la loi martiale pour se sortir de la pire crise de son mandat. Il a déployé des hélicoptères et des troupes lourdement armées pour encercler l'Assemblée nationale.» Il a aussi rapporté le processus ayant conduit à la levée de l'état d'urgence, ainsi que l'échec du vote parlementaire sur une motion de destitution du locataire du Bureau présidentiel de Yongsan.La KCNA a également fait savoir que des manifestations se sont déroulées partout à Séoul pour réclamer la destitution immédiate et la punition de Yoon. Et d'ajouter que la communauté internationale surveillait de près cette situation, qui illustre la vulnérabilité de la société du pays du Matin clair.Cet article a également été publié dans le Rodong Sinmun, le journal officiel du Parti des travailleurs, destiné aux habitants. Le texte était accompagné de photos de manifestations aux chandelles devant l'Assemblée nationale.Cette reprise des critiques nord-coréennes envers le Sud intervient une semaine après la publication dans le quotidien Rodong d'un article fustigeant Yoon Suk Yeol, le 4 décembre dernier.