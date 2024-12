Le Minjoo va présenter aujourd’hui une nouvelle motion de destitution de Yoon

Photo : YONHAP News

Le Minjoo va déposer une deuxième motion de destitution de Yoon Suk Yeol aujourd'hui en séance plénière à l'Assemblée nationale, qui ouvre sa session extraordinaire. La précédente, soumise au vote le 7 décembre, a été annulée samedi en raison du manque de quorum.Le texte indique notamment que le président de la République a enfreint la Constitution et les lois, y compris les principes de souveraineté populaire et de séparation des pouvoirs, en déclarant la loi martiale d'urgence le 3 décembre.La principale formation de l'opposition envisage d'y ajouter que Yoon est soupçonné d'avoir donné des ordres s'apparentant à des actes d'insurrection, tels que l'encerclement de l'Assemblée nationale par les troupes de la loi martiale et l'arrestation de députés.Le parti de centre-gauche prévoit de soumettre sa nouvelle motion au vote le 14 décembre. Selon la loi, un scrutin sur une motion de destitution doit être effectué entre 24 et 72 heures suivant son dépôt au Parlement.