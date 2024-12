Corée-USA : les ministres des Finances tiennent une visioconférence

Photo : KBS News

Le ministre sud-coréen de l’Economie et des Finances et la secrétaire au Trésor américain ont tenu hier une visioconférence pour échanger sur la situation politique et économique dans le pays du Matin clair. Ils ont également examiné les moyens de renforcer leur coopération bilatérale. C’est la première fois depuis la déclaration de la loi martiale par le président Yoon Suk Yeol que les responsables économiques des deux pays discutent de questions majeures.Lors de cet entretien, Choi Sang-mok et Janet Yellen ont réaffirmé les relations étroites de coopération économique et financière bilatérale. Le sud-Coréen a d’abord expliqué que l’ensemble des systèmes, qu’ils soient politiques ou économiques, fonctionnent normalement sans aucune confusion. Selon lui, le mécanisme de réponse d’urgence opère de manière stable. Avant de souligner que le gouvernement continuerait de mettre en place les principales politiques économiques grâce au dialogue et à la coopération au sein du corps consultatif d'urgence réunissant le parti au pouvoir, l'opposition et l'exécutif. Enfin, Choi a insisté sur la nécessité de renforcer davantage le partenariat étroit entre Séoul et Washington en matière d’économie et de finances.Son interlocutrice a réaffirmé, de son côté, l’alliance solide entre les deux nations, fondée sur des valeurs démocratiques communes, et a exprimé le souhait de Washington de voir leur coopération bilatérale se poursuivre durablement.