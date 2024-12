BAD : prévision de 2 % de croissance pour la Corée du Sud en 2025

Photo : KBS News

La Banque asiatique de développement (BAD) a prévu une croissance économique de 2,2 % pour la Corée du Sud en 2024 et de 2 % l'année prochaine. Une révision à la baisse de 0,3 point de ses estimations de septembre.Selon son rapport sur les perspectives économiques en Asie, publié aujourd’hui, une éventuelle baisse du taux directeur devrait améliorer la demande intérieure sud-coréenne. Toutefois, la hausse des exportations de semi-conducteurs devrait progressivement ralentir.L’institution a aussi rabaissé ses attentes sur l’inflation en Corée du Sud, l’estimant à 2,3 % pour 2024, contre 2,5 % précédemment. Et, ce en raison de la diminution des prix du pétrole et du ralentissement de la hausse des prix des denrées alimentaires. Pour l'année du Serpent, elle a maintenu son estimation initiale de 2 %.Quant à la région Asie-Pacifique, la BAD a réduit ses prévisions de croissance à 4,9 % pour cette année et à 4,8 % pour l’année prochaine. Un recul de 0,1 point par rapport aux données de septembre. Les estimations sur l’inflation dans la région sont également revues à la baisse, à 2,7 % en 2023 et 2,6 % cette année. Soit, là aussi, une correction de 0,1 point.