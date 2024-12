Emploi : création de 123 000 postes en novembre

Photo : KBS News

En novembre, le nombre de nouveaux emplois a de nouveau franchi le seuil des 100 000 sur un mois en Corée du Sud. Selon les données publiées ce matin par l'Institut national des statistiques (Kostat), le nombre de travailleurs âgés de 15 ans et plus a augmenté de 123 000, pour atteindre 28,82 millions.Le nombre de personnes employées a augmenté dans les secteurs des services de santé et de protection sociale (+113 000) et dans l’éducation (+106 000). En revanche, il a diminué dans la construction (-96 000), l’industrie manufacturière (-95 000) et dans le commerce de gros et de détail (-89 000). Enfin, les travailleurs non-salariés, dont les entrepreneurs individuels, ont également diminué (-48 000), poursuivant ainsi une tendance à la baisse sur 10 mois consécutifs.Par tranche d'âge, les actifs de plus de 60 ans (+298 000) et les trentenaires (+89 000) ont vu leur nombre augmenter. En revanche, la dynamique est inverse pour les 15 à 29 ans (-170 000) et les quarantenaires (-91 000). Le taux d'emploi pour les individus âgés de 15 ans et plus s'est établi à 63,2 % en novembre, soit une augmentation de 0,1 point par rapport à l'année dernière.Le taux de chômage, quant à lui, était de 2,2 %, en baisse de 0,1 point sur un an. La population inactive s'est élevé à 16,15 millions, soit 50 000 de plus qu’en 2023. Le nombre de personnes qui ne recherchent pas de travail a atteint 2,42 millions. Cela représente une hausse de 8 % sur la même période.