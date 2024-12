Japon-USA : Ishiba et Austin évoquent la loi martiale en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

« Personne n'aurait pu imaginer ce qui s'est passé en Corée du Sud. » C'est ce qu'a déclaré hier le Premier ministre japonais en faisant référence à la récente déclaration de la loi martiale, lors de son entretien à Tokyo avec le secrétaire américain à la Défense.Le chef du gouvernement japonais a souligné que le monde changeait très rapidement et que les événements qui s’étaient récemment produits pouvaient devenir historiques. En particulier la crise politique au pays du Matin clair et la chute du régime de Bachar al-Assad en Syrie. Avant d’ajouter que nous devons assumer nos responsabilités face au monde d'aujourd'hui.De son côté, Lloyd Austin a déclaré que le monde traverse une période extrêmement dynamique. Il a exprimé son espoir que l'alliance entre son pays et le Japon restera la pierre angulaire de la paix et de la stabilité dans la région. Après avoir souligné les efforts menés par Washington et Tokyo pour renforcer leur partenariat, il a estimé que la coopération s'est aussi accrue avec des pays partageant les mêmes valeurs, comme la Corée du Sud, l'Australie et les Philippines.Le secrétaire américain s'est également entretenu avec son homologue japonais, Gen Nakatani. A cette occasion, il a déclaré que les Etats-Unis faisaient face avec confiance et une ferme résolution aux défis qui menacent la paix et la stabilité en Asie. Il a notamment insisté sur les agissements récents de la Russie, de la Chine et de la Corée du Nord.Le haut responsable américain a conclu en réaffirmant l'engagement « à toute épreuve » des USA en matière de dissuasion envers la Corée du Sud et le Japon. Il a rappelé la volonté de Washington de faire avancer l'alliance trilatérale.Austin avait initialement prévu de se rendre en Corée du Sud à l’occasion de son déplacement sur l’archipel, mais a annulé cette visite après la déclaration de la loi martiale dans le pays.