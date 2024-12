Loi martiale : l’Assemblée nationale lance une enquête parlementaire

Photo : YONHAP News

Le président de l'Assemblée nationale a annoncé, aujourd’hui, la tenue d'une enquête parlementaire sur la tentative du chef de l’Etat d'imposer la loi martiale dans le pays.Lors d'une conférence de presse organisée d'urgence ce matin, Woo Won-shik a souligné que la loi martiale, décrétée par Yoon Suk Yeol, constituait une mesure exceptionnelle qui impliquait la restriction des droits fondamentaux des citoyens, mais que le Parlement n'était pas assujetti à une telle mesure. Il a par ailleurs rappelé que, dans la nuit du 3 décembre, la police avait encerclé l'Hémicycle afin de bloquer l'accès aux députés. Et que des soldats armés, venus en hélicoptère, s'étaient introduits dans le bâtiment principal en brisant des vitres.Le patron du perchoir a ensuite déclaré qu'une enquête parlementaire serait organisée en vertu de l'article 61, alinéa 1 de la Constitution, afin de faire la lumière sur cette affaire. Dans la foulée, il a demandé aux partis au pouvoir et de l'opposition de former rapidement un comité spécial chargé de cette investigation.