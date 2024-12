Photo : YONHAP News

Le beau temps fait de la résistance au pays du Matin clair. Alors que les prévisions annonçaient l’arrivée de pluie ce jeudi, il n’en sera rien. Un ciel clair et ensoleillé est attendu toute la journée. Avant de connaître une dégradation au cours de la nuit.Toutefois, les températures sont en baisse par rapport à hier, retrouvant des valeurs négatives. Il faudra faire attention de ne pas attraper froid. Il fait actuellement -3°C à Séoul, -2°C à Gwangju, -5°C à Daejeon et 3°C à Busan. Dans l’après-midi, cette diminution se poursuivra avec une perte de 1 à 3 degrés par rapport à mercredi. En moyenne, il fera 7°C dans la partie nord du pays et 9°C dans la partie sud.