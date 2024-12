Washington met en garde Pyongyang contre un éventuel abus de la situation confuse à Séoul

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, le département de la Défense a affirmé ne pas vouloir voir « tout acteur » abuser du chaos politique en Corée du Sud.C’est sa porte-parole adjointe qui a fait cette remarque, lors d’un point presse hier, en réponse à un journaliste qui avait évoqué la possibilité d’une nouvelle provocation de Pyongyang.Selon Sabrina Singh, actuellement, un processus démocratique est en cours dans le sud de la péninsule et il faut faire en sorte qu’il avance.A la question de savoir si, en dépit de cette incertitude politique, Washington et Séoul continuent de travailler main dans la main, elle a répondu que les deux alliés poursuivaient leur coopération et leur dialogue.Néanmoins, Singh a lié l’annulation du déplacement à Seoul du chef du Pentagone, Lloyd Austin, prévu initialement cette semaine après Tokyo, à la proclamation de la loi martiale au pays du Matin clair.