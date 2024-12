Corée du Sud – Japon : échange téléphonique entre les chefs de la diplomatie

Photo : YONHAP News

Le ministre des Affaires étrangères, Cho Tae-yul, s’est entretenu, hier soir au téléphone, avec son homologue japonais, Takeshi Iwaya. La situation confuse en Corée du Sud a été au cœur de leur conversation.Le chef de la diplomatie sud-coréenne a expliqué que le gouvernement de Séoul déployait des efforts pour stabiliser et pour gérer au mieux les affaires de l’Etat. Il a en même temps assuré la continuité de la politique de Séoul vis-à-vis de Tokyo, celle de rapprochement promue par Yoon Suk Yeol.Les deux hommes ont également affiché leurs convergences sur l’importance de la coopération non seulement entre leurs pays, mais aussi avec les Etats-Unis. Et ce, au vu de la situation internationale, tout particulièrement du dossier nord-coréen.Cho et Iwaya se sont engagés, en outre, à continuer de préparer différents événements marquant le 60e anniversaire de la normalisation des relations des deux voisins, l’année prochaine.