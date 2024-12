Pyongyang devrait recevoir des avions de combat russes en échange de ses soldats

Photo : YONHAP News

Le commandant américain pour l’Indopacifique (USINDOPACOM) a de nouveau soulevé la possibilité que Moscou fournisse à Pyongyang des avions de combat en contrepartie du déploiement des troupes nord-coréennes en Russie.Lors d’une réunion tenue samedi dernier à la bibliothèque présidentielle Ronald Reagan en Californie, Samuel Paparo a précisé que les deux alliés auraient passé un marché prévoyant la livraison de chasseurs MiG-29 et Su-27.Selon l’amiral, si ces engins de guerre ne sont pas de nouvelle génération, ils sont toujours suffisamment puissants pour renforcer l’armée du régime de Kim Jong-un.A en croire l'institut international d’études stratégiques (IISS), think tank britannique, le pays communiste compte environ 400 avions de combat, 80 bombardiers légers et 200 appareils de transport. Toutefois la majorité d’entre eux ne sont pas en état de marche. Leur maintenance n’est également pas possible, faute de pièces de rechange.Le mois dernier, le chef de l’USINDOPACOM a par ailleurs annoncé que le royaume ermite souhaitait aussi recevoir des technologies russes de rentrée atmosphérique de missile balistique ainsi que celles liées aux sous-marins. De quoi inquiéter la Corée du Sud, le Japon et les Etats-Unis. Ces technologies étant susceptibles de développer davantage le programme nucléaire du Nord.