Yoon Suk Yeol refuse un départ anticipé

Yoon Suk Yeol s’est adressé aujourd’hui à la nation depuis le Bureau de Yongsan, le siège de la présidence.Dans cette allocution télévisée de 30 minutes, la deuxième après la levée de son éphémère loi martiale dans la nuit du mardi 3 au mercredi 4 décembre, le chef de l’Etat a d’abord défendu longuement sa proclamation.Puis, il s’est montré combatif, en martelant qu’il allait « se battre dignement et jusqu’à la dernière minute » contre toute procédure visant à le démettre, que ce soit par la destitution ou les investigations. Il a donc écarté un départ anticipé.Yoon a alors justifié son action par les tentatives de l’opposition de destituer le président de la Cour des comptes et les procureurs qui enquêtent sur elle et son chef de file, Lee Jae-myung. Et de préciser que sa décision d’imposer la loi martiale avait pour but de faire arrêter les comportements abjects et antiétatiques de la majorité parlementaire.Le dirigeant conservateur a également tenu à qualifier son coup de force de légitime, affirmant qu’il fait partie de son droit prévu par la Constitution.Pour Yoon, ses opposants cherchent à accélérer le processus de destitution afin d’organiser une élection présidentielle anticipée. Ce avant que Lee, visé par de multiples enquêtes, soit jugé coupable.