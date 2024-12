L’Assemblée nationale adopte une motion de destitution du ministre de la Justice et du chef de la Police

Photo : YONHAP News

Une motion de destitution proposée par le Minjoo contre Park Sung-jae, ministre de la Justice, et Cho Ji-ho, chef de l’Agence nationale de la Police, a été adoptée aujourd’hui lors de la session plénière de l’Assemblée nationale.A la suite de cette décision, les deux hommes verront leurs fonctions suspendues dès la transmission officielle de la résolution par le Parlement.La mesure à l'encontre de Park a été adoptée avec 195 voix pour et 100 contre. Le Parti démocrate l'a justifié en invoquant l’implication de l’ex-ministre dans la préparation à la proclamation de loi martiale par le président Yoon Suk Yeol. Il s’agit de la première destitution d’un ministre de la Justice dans l’histoire constitutionnelle de la Corée du Sud.Quant à la motion visant Cho, elle a été validée par 202 voix pour, 88 contre, 1 abstention et 4 votes invalides parmi les 295 députés présents. Le Minjoo a déclaré qu’il avait abusé de son autorité en empêchant l’accès des députés à l’Assemblée nationale dans la nuit du 3 décembre. C’est également la première fois qu’un tel texte est déposé et adopté contre un chef de la Police.