Photo : YONHAP News

Alors que la Corée du Sud est au cœur d’une crise politique, la Bourse de Séoul connaît sa troisième journée de hausse ce jeudi. Il s’agit de la première série positive depuis l’instauration de l’éphémère loi martiale, le 3 décembre dernier.Le KOSPI, l’indice de référence, augmente de 1,62 % et s’établit à 2 482,12 points. Le KOSDAQ, l’indice des valeurs technologiques, grimpe de 1,10 % et atteint 683,35 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen se renforce légèrement face au billet vert. À la clôture des transactions, à 15h30, le dollar américain s’achète 1 431,90 wons (-0,30 won).