Washington maintient la Corée du Nord comme pays soutenant le terrorisme

Photo : YONHAP News

Le département d'Etat américain a publié, jeudi, son nouveau rapport annuel sur le terrorisme, celui pour 2023. La Corée du Nord y figure toujours comme pays soutenant le terrorisme tout comme Cuba, l’Iran et la Syrie.Ce rapport mentionne l’implication de Pyongyang dans des assassinats à l'étranger et son soutien répété d’actes de terrorisme internationaux. Il est également indiqué que quatre membres du groupe militant nippon « la Fraction Armée rouge », qui avaient participé au détournement d'un avion japonais en 1970, s'étaient réfugiés dans le pays communiste. De plus, ce dernier n'a pris aucune mesure pour résoudre la question de son soutien historique au terrorisme international.Cette description du royaume ermite est similaire à celle des années précédentes. Le pays, rappelons-le, avait été qualifié de la sorte pour la première fois en 1988, un an après l'attentat à la bombe contre un avion de Korean Air. Il avait été retiré de la liste en 2008.Lorsqu'un pays est désigné comme celui soutenant le terrorisme, des sanctions sont imposées, telles que des restrictions sur l'exportation d'armes, des contrôles sur les exportations de biens à double usage, des restrictions de l'aide américaine et des limitations financières.