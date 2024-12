Météo : quelques flocons pour terminer la semaine

Photo : YONHAP News

En ce deuxième vendredi de décembre, la neige fait son retour dans plusieurs régions du pays du Matin clair. Selon les prévisions du jour, plusieurs centimètres sont attendus dans le Jeolla, le Chungcheong du Sud et dans les montagnes de Jeju. Quelques flocons tomberont également à Seoul en cours de journée. Les chutes de neige pourront s’accompagner de pluie verglaçante.Du côté des températures, il fait actuellement -1°C dans la capitale, -3°C à Jeonju et Andong et 2°C sur la côte sud du pays. Dans l’après-midi, le froid arrivera par le nord et le mercure diminuera par rapport à la veille. Il fera 4°C à Séoul, 5°C à Daejeon et 7°C à Gwangju.Ce week-end, la journée de samedi devrait être dégagée alors que de la pluie et des chutes de neige sont attendues ce dimanche. Les températures matinales devraient également diminuer sur l’ensemble du territoire.