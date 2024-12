Trump : l'implication de Pyongyang rend la guerre en Ukraine plus complexe

Photo : YONHAP News

Le président élu des Etats-Unis a exprimé son intention de mettre rapidement fin à la guerre en Ukraine par la négociation. Cette déclaration a été faite lors d'une interview, réalisée le 25 novembre et publiée ce jeudi par le magazine hebdomadaire Time.Donald Trump a souligné que l'implication de la Corée du Nord pourrait rendre la situation beaucoup plus complexe. Avant d’ajouter qu'il connaissait bien Kim Jong-un et qu'ils entretenaient une bonne relation.Le républicain a également critiqué la décision de l'Ukraine d'utiliser des missiles fournis par Washington pour attaquer l'intérieur de la Russie. Un acte qu’il a qualifié de « grave escalade de guerre et de décision stupide ».Concernant la guerre à Gaza, le futur locataire de la Maison blanche a estimé que la situation au Moyen-Orient était plus complexe que le conflit russo-ukrainien, mais qu’elle serait plus facile à résoudre. Enfin, au sujet de la possibilité d'une guerre avec l'Iran, il a indiqué que la situation était très incertaine.