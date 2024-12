Agences de notation financière : la note de crédit de la Corée du Sud reste stable

Photo : YONHAP News

Standard & Poor's, Moody's et Fitch ont fait savoir que la note de crédit souveraine de la Corée du Sud restait stable malgré la crise politique actuelle.Selon l’annonce du ministère sud-coréen de l’Economie et des Finances ce matin, le vice-ministre a tenu une visioconférence jeudi à Séoul avec des responsables de ces agences de notation financière internationales. A cette occasion, il a exposé la situation politique actuelle du pays et les mesures prises par le gouvernement.Choi Sang-mok a souligné que tous les systèmes nationaux fonctionnaient normalement. Il a également assuré que les investisseurs étrangers n'auraient aucun problème à poursuivre leurs activités d'investissement et de gestion.En réponse, les agences de notation mondiales ont confirmé que la note de crédit souveraine de la Corée du Sud ne changerait pas. Avant d’ajouter qu’elles ont pu percevoir la résilience et la solidité institutionnelle du pays.