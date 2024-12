Milieu médical : les universités doivent suspendre l’admission des nouveaux étudiants en médecine pour 2025

Photo : YONHAP News

Le secteur médical a demandé aux présidents des universités de suspendre le recrutement des nouveaux étudiants en médecine pour l’année 2025. Le comité d'urgence de la KMA, l’association des médecins de Corée, a fait cette déclaration lors d'un briefing écrit de sa quatrième réunion tenue hier. Il a exprimé son inquiétude sur l’impossibilité des élèves de reprendre leurs cursus en mars prochain. La grande rentrée scolaire se déroule au printemps en Corée du Sud.Le comité s’est aussi dit préoccupé que le taux de candidature pour les formations spécialisées soit seulement de 8,7 %. Selon lui, cela entraînera un manque de personnel médical. Il a également critiqué le ministère de l'Education, affirmant qu'il n'avait pas la volonté de résoudre cette crise. Avant de souligner que les étudiants, les professeurs et les doyens des facultés de médecine à travers le pays ont déjà demandé la suspension de la sélection des nouveaux apprenants.De plus, la KMA a dénoncé la décision du président Yoon Suk Yeol d'augmenter le nombre de places dans les universités de médecine, qualifiant cette décision d’autoritaire, coercitive et injuste. Avant d’avertir qu’en poursuivant sur cette voie, le système d'enseignement médical souffrirait de conséquences négatives pendant plus de 10 ans et des médecins mal formés seraient diplômés.