Lee Jae-myung demande aux députés du PPP de participer au vote en faveur de la destitution du président Yoon

Photo : YONHAP News

Le chef du Minjoo, la première formation de l'opposition, a pris la parole ce matin depuis l'Assemblée nationale au sujet du vote sur la motion de destitution du président Yoon Suk Yeol prévu ce samedi en fin de journée.Lee Jae-myung a appelé les députés du Parti du pouvoir du peuple (PPP) à participer cette fois-ci au scrutin. Pour rappel, le 7 décembre, la majorité des élus de la formation présidentielle s'étaient abstenus. Et en raison du quorum insuffisant, la motion avait été rejetée.Le patron du Minjoo a souligné que les parlementaires, qu'ils soient de gauche ou de droite, avaient l'obligation de respecter la Constitution, de suivre les demandes de la population et de protéger la vie des citoyens.Concernant l’allocution du chef de l’Etat d’hier, Lee a indiqué que le dirigeant avait lancé une « déclaration de guerre folle » contre le peuple. Il a affirmé que la destitution était le moyen le plus rapide et le plus sûr de mettre fin à la confusion. Avant de poursuivre que Yoon n'avait pas la capacité d'exercer ses fonctions, appelant ainsi à son départ immédiat.Enfin, le numéro un du Minjoo a promis de résoudre rapidement la situation de vacance du pouvoir. Il a également précisé que la normalisation du pays était la volonté du peuple.S’adressant aux alliés de la Corée du Sud, Lee Jae-myung leur a exprimé sa gratitude pour leur soutien constant à la démocratie du pays. Il a affirmé que ce dernier remplirait son rôle et sa responsabilité en tant que membre du camp de la démocratie libérale.