NEC : Baek Sun-hee va succéder à Cho Kuk en tant que député

Photo : KBS News

A la suite de la perte du siège parlementaire de Cho Kuk, Baek Sun-hee, ancienne membre du Comité sur la société vieillissante et la politique de la population, va lui succéder.Cette décision a été annoncée ce matin par la Commission électorale nationale (NEC) dans un communiqué de presse. Après que le président de l'Assemblée nationale a informé, jeudi, la vacance du siège de député du chef du Parti de la reconstruction de la Corée, la candidate suivante sur la liste du parti à la proportionnelle, a été désignée comme son remplaçant.La loi sur les élections aux fonctions publiques stipule que, lorsqu'un siège de député devient vacant, le successeur est déterminé selon l'ordre de la liste des candidats du même parti politique.Cho avait perdu son mandat après la confirmation de sa condamnation à deux ans de prison par la Cour suprême hier. Il a été reconnu coupable de corruption et de falsification de documents dans le but d’aider ses enfants à accéder à des établissements de l’enseignement supérieur, entre autres.Certains observateurs avaient avancé l'idée que, si la succession du siège de Cho n'était pas finalisée avant le deuxième vote de la motion de destitution du président Yoon, cela pourrait avoir impacter le scrutin. Finalement, le Parti de la reconstruction de la Corée a souligné que, puisque la procédure de succession a été achevée, il n'y aurait aucune conséquence sur le vote de samedi.