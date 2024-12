Korean Air achève l'acquisition d'Asiana Airlines

Photo : YONHAP News

Korean Air a finalisé l'acquisition d'Asiana Airlines. Le projet lancé il y a près de quatre ans est désormais réalisé. Le 11 décembre, la plus grande compagnie aérienne sud-coréenne a réglé le paiement de 1 500 milliards de wons, soit 999 millions d’euros, nécessaire à l’acquisition de 63,88 % des actions d'Asiana. Le lendemain, cette dernière est devenue sa filiale. De plus, les compagnies low-cost lui appartenant, Air Busan et Air Seoul, ont également été absorbées par Korean Air en tant que sous-filiales.Asiana Airlines tiendra une assemblée générale des actionnaires, le 16 janvier prochain, pour élire un nouveau conseil d’administration. La nomination de la nouvelle direction devrait avoir lieu d’ici la fin de l’année.Korean Air prévoit de procéder à une intégration progressive de sa nouvelle filiale d’ici fin 2026, après une période de préparation de deux ans. Ce processus se déroulera en étroite collaboration avec des organismes gouvernementaux tels que le ministère du Territoire, des Infrastructures et des Transports, ainsi que des créanciers, dont KDB, la banque publique de développement.Le taux de conversion des miles, très attendu par les voyageurs, sera annoncé au plus tard à la mi-juin de l'année prochaine. Korean Air a précisé qu’aucun plan de réduction de personnel n’est envisagé.