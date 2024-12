Gallup-Corée : la popularité de Yoon dégringole à 11 %

Photo : YONHAP News

La cote de popularité du président de la République a chuté jusqu’à 11 %. C’est ce que révèle l’étude menée par Gallup-Corée entre les 10 et 12 décembre auprès de 1 002 personnes. Il s’agit d’une baisse de 5 points par rapport à la semaine dernière. C’est également le chiffre le plus bas depuis sa prise de fonction.De plus, 85 % des personnes interrogées portent un jugement négatif sur Yoon Suk Yeol, un record là aussi. A noter que 75 % des répondants sont « pour » la destitution du chef de l’Etat et 21 % « contre ».Toujours d’après la même enquête, sur le plan politique, 24 % des sondés soutiennent le Parti du pouvoir du peuple (PPP), le mouvement présidentiel, et 40 % le Minjoo, la première force de l’opposition de centre-gauche. Soit respectivement une baisse et une hausse de 3 points.Ce sondage a été réalisé par téléphone et présente un niveau de confiance de 95 % avec une marge d’erreur de plus ou moins 3,1 points.