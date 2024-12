Destitution du président : les sud-Coréens continuent de descendre dans la rue

Photo : YONHAP News

Bougie à la main, les sud-Coréens continuent de descendre dans la rue afin de demander la destitution du président de la République. Jeudi soir encore, ils étaient 60 000 selon les organisateurs et 7 000 selon la Police, devant l’Assemblée nationale à Yeouido à Séoul. Beaucoup, parmi eux, brandissaient une bougie LED ou un light stick utilisé lors des concerts de K-pop, à la place de la chandelle traditionnelle.La professeure Nam Yun-joo, de l’université d’Etat de New York à Buffalo, rentré le week-end dernier en Corée du Sud, a déclaré aux journalistes qu’elle était fière des citoyens qui ont protégé le Parlement et des jeunes soldats qui ont saboté les ordres de leurs supérieurs. Une élève de terminale a pour sa part déclaré que le souhait des habitants du pays est le départ de Yoon. Un sexagénaire a, quant à lui, fait savoir qu’il avait amené ses petits enfants pour leur apprendre ce qu’est l’Histoire et la liberté.Certains manifestants ont fait une marche jusqu’au siège du PPP et déchiré à la main une gigantesque banderole sur laquelle étaient imprimés les visages de ses 105 députés n’ayant pas participé au premier vote sur la motion de destitution. Pour rappel, celle-ci a échoué samedi dernier en raison du manque de quorum. A noter que les manifestations se déroulent pacifiquement et sans heurt avec les policiers.