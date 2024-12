Destitution : la nouvelle motion va être soumise au vote samedi à 17h

Photo : YONHAP News

Comme prévu, le Minjoo, accompagné de cinq partis minoritaires, ont déposé, jeudi en fin de journée, une deuxième motion de destitution du président de la République à l'Assemblée nationale. Le texte indique notamment que Yoon Suk Yeol a enfreint la Constitution et les lois, en déclarant la loi martiale d’urgence le 3 décembre dernier.Le parti de centre-gauche prévoit de soumettre cette nouvelle motion au vote, ce samedi, à 17h. Désormais, la question est de savoir combien de députés y participeront demain soir. Pour rappel, samedi dernier, le dépouillement n’avait pas eu lieu faute du quorum nécessaire. En effet, seulement 195 députés sur les 300 que compte l’Hémicycle avaient voté. A savoir les 192 élus du Minjoo et des autres formations minoritaires de l’opposition, ainsi que de trois du Parti du pouvoir du peuple (PPP), dont Ahn Cheol-soo.Jusqu’à présent, sept membres du camp présidentiel ont manifesté leur intention de voter en faveur de la destitution. Il ne manque ainsi plus qu’une voix pour que le texte soit adopté.