Destitution : la nouvelle motion va être soumise au vote demain à 16h au lieu de 17h

Photo : KBS News

La nouvelle motion de destitution du président de la République va être soumise au vote, demain à 16h, au lieu de 17h. C’est ce que vient d’annoncer le bureau du président de l’Assemblée nationale. Ce dernier a expliqué que la décision a été prise en tenant compte de la loi, selon laquelle, le scrutin sur une motion à cet objectif doit être effectué entre 24 et 72 heures suivant son dépôt au Parlement. Et que 17h était en fait l’horaire souhaité par le Minjoo.Le premier parti de l’opposition de centre-gauche dirigé par Lee Jae-myung accompagné de cinq partis minoritaires ont déposé, jeudi en fin de journée, une deuxième motion de destitution. Et elle a été rapportée, cet après-midi, en session plénière. A 24h du vote, la question est de savoir combien de députés y participeront demain en fin d’après-midi.Samedi dernier, rappelons-le, le dépouillement n’avait pas eu lieu faute du quorum nécessaire. En effet, seulement 195 députés sur les 300 que compte l’Hémicycle avaient voté. A savoir les 192 élus de l'opposition, notamment du Minjoo, ainsi que de trois du Parti du pouvoir du peuple (PPP), dont Ahn Cheol-soo.Jusqu’à présent, sept membres du camp présidentiel ont manifesté leur intention de voter en faveur du départ du chef de l’Etat. Il ne manque ainsi plus qu’une voix pour que le texte soit adopté.